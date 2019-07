El problema por el que Eduardo Vargas no puede fichar por Boca Juniors

El delantero chileno sonó como una de las posibilidades del elenco bostero, pero... es casi imposible su fichaje.

planea dar el gran golpe al fichar al mítico italiano Daniele De Rossi, quien ha declarado que no puede "terminar su carrera sin jugar en Boca". Razón por la que los bosteros esperan con ansias su escuadra súper potenciada.

Y es en este marco donde el nombre del goleador chileno Eduardo Vargas apareció en la órbita xeneize. Pero... ¿es posible que se de esta contratación?.

El artículo sigue a continuación

Lo cierto es que no, y en un panorama casi concreto. Esto, ya que Boca no cuenta con los cupos de extranjeros para sumar más forasteros, por que lo el atacante no es opción en el barrio de La Boca.

Además, según averiguó Goal, la familia del deportista no se quiere mover de donde se encuentran muy a gusto, al igual que es un impedimento el salario que percibe el ex Universidad de .

Fuentes cercanas, añadieron que "Boca no podría pagarle lo que gana en Tigres", descartando de plano una salida del killer. Así, se cae uno de los rumores más llamativos del mercado de pases en Sudamérica.