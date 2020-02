El problema central de Boca en la recta final de la Superliga

Miguel Russo perdió a una pieza clave de la última línea, ya que Lisandro López sufrió una lesión y deberá buscarle reemplazante.

Boca dio una muestra de carácter y de superioridad futbolística en Santiago del Estero, en lo que fue lógicamente el mejor rendimiento del ciclo de Miguel Russo y de los mejores en lo que va de la Superliga, contando el semestre de Gustavo Alfaro. Sin embargo, la noche dejó una mala noticia de cara al desenlace de la Superliga y el inicio de la : la lesión de Lisandro López.

El defensor central, titular indiscutido, sufrió una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo y, al no ser algo operable, deberá estar un mes en reposo. Sin dudas, es una baja sensible para la última línea del Xeneize pero tal vez no sea la única, porque Carlos Izquierdoz arrastra cuatro amarillas y, en caso de ver una más, deberá purgar una fecha de suspensión. Dentro de este panorama, el DT ya debe analizar de qué manera reemplazar a Lichi y pensar si algo ocurre con el Cali.

Lógicamente, Junior Alonso es quien tiene todos los números para ser de la partida el domingo contra . El paraguayo ingresó tras la expulsión de Izquierdoz ante Independiente y lo reemplazó con un gran desempeño contra Talleres, pero al regreso del central titular volvió al banco de suplentes.

Otra opción es el juvenil Gastón Ávila, una de las mayores sorpresas de la pretemporada para Miguelo. El pibe de 18 años, que se rompió los ligamentos en marzo del 2019, tuvo su estreno en el final del encuentro en Córdoba y si bien por su zurda se desempeña como segundo central, no deja de ser una alternativa viable.

El zaguero que merece un párrafo aparte es Carlos Zambrano, llegado hace ya casi tres semanas, en las cuales se tuvo que poner a tono física y futbolísticamente. Este martes, en un video publicado en las redes sociales oficiales, se pudo ver al peruano a la par de sus compañeros, a la espera de concentrar por primera vez.