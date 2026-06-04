El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirma la llegada de José Mourinho, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries es nuevo jugador del Real Madrid, según anunció Florentino Pérez. El presidente también confirmó la llegada de José Mourinho e Ibrahima Konaté.

«Hemos fichado a Denzel Dumfries», confirma Pérez en el programa Horizonte. «Le siguen Konaté y Mourinho, cuya llegada ya está cerrada».

Su fichaje se aceleró en los últimos días.

El club activó la cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Dumfries ocupará el lugar de Dani Carvajal, quien podría fichar por el Milan. El holandés firmó hasta 2030.

El miércoles se sometió al reconocimiento médico en Países Bajos, donde se prepara para el Mundial con la selección.

Mourinho, que ya entrenó al equipo entre 2010 y 2013, regresa al banquillo madridista. El Benfica confirmó el jueves que el club español pagará los 15 millones de su cláusula de rescisión.

Por último, Konaté, que este verano deja el Liverpool como agente libre, ya habría alcanzado un acuerdo verbal de cuatro años con el club blanco.