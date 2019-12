El presidente de la UEFA pega un "palo" brutal a Florentino Pérez

Ceferin responde de forma taxativa a la propuesta de creación de una Superliga mundial que avala la FIFA

No se ha andado por las ramas. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha sido tajante ante la posbilidad de la creación de una Superliga mundial de fútbol liderada por Florentino Pérez, presidente del , y con el aval de la FIFA. El máximo mandatario del fútbol europeo ha calificado el proyecto de "egoísta" y "ególatra". Además Ceferin ha comentado que, en caso de llegar a buen puerto, esta Superliga "arrunaría el fútbol y su mundo".

En su comunicado, Aleksander Ceferin señala que "he leído sobre este plan tan loco. Si las informaciones son ciertas, se trata del presidente de un solo club (no el dueño). Es difícil pensar en una trama más egoísta y ególatra",y añade que "arruinaría el fútbol y su mundo; para los jugadores, los seguidores y todos los relacionados con el múndo del fútbol. Todo por el beneficio de muy pocas personas", comentó el máximo mandatario UEFA. "Afortunadamente, hay mucho sentido común para que este tipo de proyectos triunfen. De hecho, está tan lejano, que no me creo que alguien haya soñado sobre ello", dijo.

Tebas, siempre contra la Superliga

El presidente de española, Javier Tebas, se ha convertido en un referente en la oposición contra la Superliga. "Este proyecto es perjudicial para todos los clubs y no va generar los ingresos que imaginan", indicó Tebas en una entrevista publicada hace meses por el diario francés "L'Équipe". El presidente de LaLiga, que ya comentó en Goal que "la Superliga es un proyecto de barra de bar a las cinco de la mañana", volvió a arremeter contra estos nuevos poryectos de reforma del fútbol europeo. Tebas consideró "loco y estúpido" las cifras de 800 millones de euros que aseguran que generará la nueva Superliga que anuncia algunos grandes clubs europeos, a quienes acusó de querer "reducir el valor de los campeonatos nacionales".