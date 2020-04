El presidente de Galatasaray asegura que no recibió ofertas por Falcao

Mustafa Cengiz desmintió los rumores sobre una posible salida del colombiano y avisó que hablará con los jugadores del plantel por una reducción de salarios.

En medio de la pandemia de coronavirus que frenó el fútbol en casi todo el mundo, aparecen rumores sobre posibles transferencias, como la de Radamel Falcao García al Al Hilal de Arabia Saudita. Sin embargo, el presidente de , Mustafa Cengiz, negó haber recibido ofertas por el colombiano.

"Nuestros jugadores son los mejores. Las ofertas van y vienen, pero no sé nada de Falcao. No puedo hablar de una oferta no oficial", declaró el dirigente en una entrevista para el canal oficial del club turco.

"Tengo un contrato por dos años y medio. No tengo intención de irme. ¿Por qué debería irme de donde soy feliz?", había afirmado el Tigre hace algunos días, aclarando su intención de seguir en Galatasaray.

Más equipos

Además de hablar del tema de Falcao, Mustafa Cengiz avisó que hablará con el plantel profesional para reducir los salarios de los futbolistas, debido a la crisis económica desatada por el coronavirus. "En estos tiempos pedimos el sacrificio de los jugadores", declaró.