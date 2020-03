El presidente de Brescia pide cancelar la Serie A: "Realismo, caballeros, esto es la peste"

Massimo Cellino criticó a quienes quieren reanudar el campeonato, contó que tiene fiebre y admitió: "Me da miedo salir de casa, tengo depresión".

Mientras , y reciben todo tipo de críticas por haber anunciado que esta semana reanudarán sus entrenamientos, aún en contra de la voluntad de sus propios jugadores, de cara a un eventual retorno de la , otras voces comienzan a alzarse en para pedir la cancelación definitiva de la temporada futbolística en un país que, por estos días, es el más afectado por la pandemia global de coronavirus.

Uno de ellos es Massimo Cellino, presidente del Brescia, quien en una entrevista con el diario Corriere dello Sport pintó la cruda realidad que se vive en el país: "Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros: esto es la peste. El campeonato no me importa, me da miedo salir de mi casa, tengo depresión".

El directivo, que contó que tuvo fiebre durante tres días y se encuentra encerrado en cuarentena hace once jornadas, criticó duramente a Angelo Lotito, presidente de Lazio, escolta a un punto de la cima de la liga en el momento de la suspensión : "La Coppa, el Scudetto... Si lo quiere Lotito, que se lo den. Él está convencido de que tiene un equipo inmejorable, dejémoslo con esa idea".

Más equipos

Celino, quien por la cuarentena obligatoria quedó alejado de su esposa (se encuentra en Cagliari) y de sus hijos (uno está en Milán y el resto, fuera de Italia), también dejó un duro mensaje para quienes sostienen la postura de retomar la actividad a como dé lugar: "Hay quienes no se dan cuenta de lo que está sucediendo, esos son peores que el virus. La vida es lo primero, hay hinchas que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año".