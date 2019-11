Sólidos en mediocampo: El presente de los 'titulares' de Chile en las Eliminatorias a Qatar

5 entre los 11 que asoman como estelares lo son en sus clubes y apenas Aránguiz, Vidal, Pulgar y Medel lucen convincentes. Hay dudas atrás y arriba.

Hay una realidad que la establecen las actuaciones de los futbolistas de la Selección de : Reinaldo Rueda no cuenta con un enorme universo de posibilidades para armar una formación titular convincente y son once los valores que asoman con ventaja de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 que arrancan en marzo y que se sortean durante diciembre.

Cuál sería el XI de La Roja:

El arco luce cubierto con Claudio Bravo; en la defensa, tampoco hay demasiadas dudas: Mauricio Isla y Alfonso Parot en las bandas, con Óscar Opazo pujando de atrás por un lugar en cualquiera de los dos flancos, mientras que en la zaga central no hay cómo sacar, al día de hoy, a Paulo Díaz y Guillermo Maripán; el mediocampo bien pueden conformarlo Erick Pulgar, Gary Medel, Arturo Vidal y Charles Aránguiz; y no apareció ningún nombre que amague el puesto establecidísimo de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Si bien el 'ideal' siempre resiste movimientos tácticos y los meses de cara al inicio a la competencia de combinados nacionales permite seguir vinculando jugadores al proceso, ese ideal no convive con un presente óptimo y varios de sus protagonistas se han codeado con lesiones o suplencias durante el desarrollo de la temporada 2019/20: cinco son titulares y el resto se codea con lesiones o alterna.

UNO POR UNO

Bravo empieza con ventaja por encima de Gabriel Arias ya que apenas se re-insertó a La Roja demostró su valía consagrándose como la máxima figura del equipo en los complicados cruces amistosos contra y , aunque en su club, , está por detrás de Ederson según la consideración de Josep Guardiola, que hasta acá le dio 395 minutos entre todas las competencias, siendo 270 de ellos en su ley de golero suplente y su rol de estelar en Copa de la Liga y Community Shield y los restantes 125 por la lesión de Moraes, que ya retornó y sólido para retomar su lugar: no estuvo bien en el tercer gol que le anotó . ¿Qué viene para el ex ? La y más Copa de la Liga.

Isla suma 614 minutos entre Superliga turca y la copa local con la camiseta de . Una tarjeta roja lo alejó del fútbol este fin de semana, pero en total vio participación en 7 de los 12 juegos de la liga y además volvió a establecerse como lateral derecho con vocación ofensiva, al contrario de su campaña anterior donde incluso se posicionaba en el centro del campo. A esperas de una próxima generación, y tal como lo demostró en la última , sigue siendo un arma importante de ataque.

Díaz tiene números parecidos a su compañero. 616' entre Superliga, y en un semestre donde ha ocupado los cuatro puestos de la defensa de pero no ha logrado establecerse en ninguno debido a la solidez de Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Casco. Es más, en la competencia local vio minutos en 6 de 13 duelos del Millonario y, tras cinco juegos sin fútbol, Marcelo Gallardo lo ocupó como tercer cambio en la gran definición continental ante Flamengo.

Maripán vivió un octubre negro con apenas un duelo de , pero ha podido recomponer su consideración y ya disputó de manera íntegra los enfrentamientos con y Bordeaux en la zaga de tres que actualmente propone el Monaco francés. En total son 698 sus minutos entre liga y . En el torneo local apareció en 7 de 14 jornadas, pero cabe recordar que arrancó la temporada en el , donde hizo 90 minutos vs. .

Parot tomó con madurez -pero casi nula experiencia en Selección- la posta que dejó el retiro de Jean Beausejour del bicampeón de América y se ha ganado un lugar en la mente de Rueda. 417 minutos jugó por el Campeonato Nacional con la camiseta de y otros 9 antes de viajar de vuelta a Chile desde . Es fijo en una UC donde sufrían con la intermitencia de Juan Cornejo.

Pulgar es el segundo del listado, tras Parot, que disfruta de la estelaridad en su club, la , con 1.170 minutos entre 13 partidos, además de 3 goles por y una reciente ausencia (contra Hellas Verona) exclusivamente por haber llegado a 5 amarillas. Trascendental para los suyos, Montella lo ocupa como volante mixto en su inamovible 3-5-2 y su presencia es vital para generar ocasiones de gol y rematar los balones parados. En pleno crecimiento, el surgido desde está en el mejor momento de su carrera.

Medel es el capitán y lo será durante las Clasificatorias a las que llegará como uno de los ejes, sino el eje principal, del , equipo con el cual acumula 680 minutos tras haberse insertado tarde a la disciplina de Mihajlovic. Antes, ya con sumaba otros 129. Una lesión, cuatro amarillas y una roja han sido sus episodios más negativos, pero es el líder de la salida, cuida a sus defensas y propone ataque con su juego de pases. El mediocentro Rossoblú encontró el segundo aire que necesitaba en su regreso al fútbol de primer nivel.

Vidal en 484 minutos entre y ya ha marcado 4 goles y puja a diario por un lugar en el once de que ha ganado y perdido a lo largo de una complicada campaña de Ernesto Valverde, que no cuenta con el respaldo del hincha y no ha sido capaz de establecer un once con continuidad. Que Busquets, que Vidal, que Rakitic, que Arthur. Solo Frenkie de Jong disfruta de la tranquilidad de saberse titular, pero aún así Vidal casi siempre destacó con tantos o asistencias en su habitual ímpetu por hacer las cosas bien y siempre buscar el arco rival. Sabiéndose en el mejor equipo del mundo, o uno de los, rendir siempre es su meta. Y en Chile no hay quién pueda reclamar su posición.

Aránguiz casi iguala los números de Pulgar de no ser por una lesión. Suma 1.147 minutos en pero es fijo en , y Champions League. En todos los torneos sigue vivo y es la principal garantía de Peter Bosz para el juego mixto. Defiende, ataca, recorre las bandas, remata al arco y se asocia tanto y bien que destaca en el continente como uno de los más precisos a la hora de hablar de pases. También llegará en su mejor momento, pues lo ha sabido sostener en el tiempo.

Alexis es un caso especial. El máximo artillero en la historia de la Selección solo sumó 129 minutos (y un gol) antes de lesionarse al punto de perderse todo el semestre en el , donde confían en su carta y esperan comprársela al , donde fracasó. El Niño Maravilla está afinando su puntería y su estado físico para llegar a tono a la segunda parte de la Serie A que el pueblo Nerazzurri se ilusiona con volver a levantar para acabar con la hegemonía de .

Vargas también convive con malestares físicos y entre todas las competencias sumó 727 minutos hasta ahora. Por , solo fue titular en 8 partidos (van 19 fechas) y le anotó goles al , León y (2), en una producción que difiere de sus habituales números. En una Roja sin gol, Edú siempre es un nombre a mirar.