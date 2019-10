El potente mensaje de Gary Medel por la situación que vive Chile: "Dejen de jugar con el pueblo"

El capitán de la Selección utilizó sus redes para pronunciarse por el descontento social que afecta al país. Díaz y Paredes se sumaron a la causa.

Las protestas en Santiago de siguen generando reacciones en el mundo del fútbol. El capitán de la Selección chilena, Gary Medel, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un potente mensaje a raíz de la situación que está viviendo el país e hizo un llamado al Gobierno para que se pronuncie respecto a las demandas del pueblo.

"El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga!!!", escribió el jugador del , tras los hechos que comenzaron a ocurrir en la jornada de este viernes y que llevaron a que las autoridades decretaran Estado de Emergencia y posterior Toque de Queda.

En tanto, Marcelo Díaz también se refirió al descontento social desde , manifestado su punto de vista. "Exhibo con orgullo mi bandera empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos! No permitamos que nuestro país caiga al piso, busquen una solución rápida y beneficiosa para todos. Están a tiempo", escribió el volante de Racing en sus redes sociales.

Misma situación de Esteban Paredes. El goleador histórico de la Primera División chilena, y capitán de , hizo un llamado al Gobierno de Sebastián Piñera para velar por los Derechos Humanos y para evitar que el país esté "en llamas".

"Es hora que el gobierno haga algo por los derechos humanos y nuestra sociedad, no quiero ver a mi Chile en llamas ¡Basta!", publicó. Junto a sus palabras, y al igual que el Pitbull, el Tanque adjuntó una imagen en que se explican las razones que gatillaron las movilizaciones.

