El polémico gesto de Piqué contra el VAR tras el gol anulado a Messi en el Villarreal - Barcelona

El central hizo un gesto a Del Cerro Grande en clara referencia a la decisión del vídeoarbitraje para anular el tanto que habría supuesto el 1-4.

Ni un partido sin polémica. El estaba viviendo un duelo cómodo ante el y ganaba 1-3 cuando el minuto 71 le anularon el que habría sido el cuarto gol para los blaugranas tras una gran definición de Lionel Messi.

Sin embargo, el VAR revisó la acción y acabó señalando un fuera de juego previo de Arturo Vidal en la jugada del tanto y la instantánea que mostró la realización demostró que el chileno tenía uno de sus pies en posición antirreglamentaria.

Después de que Del Cerro Grande anulara la acción, Piqué no se escondió y le hizo un gesto en el que parecía teclear en un ordenador en lo que parecía una clara referencia al VAR en un día en el que también hubo mucha polémica en la victoria del ante el Athletic en San Mamés.

Tras el partido, Piqué fue el jugador elegido por el Barcelona para hablar pero antes de que compareciera le enseñaron la iamgen del fuera de juego para que no cargara sin motivo contra los árbitros. Cuando le preguntaron por su gesto indicó que "no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Es que cuando estás en el campo, con la adrenalina a tope, no sé de qué me estás hablando".