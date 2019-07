El plan del INDES con el fútbol en El Salvador

Yamil Bukele, nuevo titular del INDES, informó lo que pretende hacer.

Yamil Bukele, nuevo presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, comentó en su primera conferencia de prensa los planes que tiene con la Selección y su misión de llevarla al mundial de Catar 2022.

“Confío que la Selección Nacional Mayor pueda hacer un mejor trabajo. En la política de Nayib (Bukele, presidente de la República), hemos hablado de darle oportunidades a los hermanos lejanos. Hay una política que ya hablamos con Hugo (Carrillo, presidente de la Fesfut), de que el Gobierno haga las visorías, y que abra la oportunidad a través de los consulados y embajadas alrededor de todo el mundo”, comentó Bukele.

Sobre la queja del técnico de El Salvador, Carlos De los Cobos, por la falta de delanteros, Bukele comentó: “De los Cobos se queja que no tiene delanteros; no me voy a meter en su trabajo. Pero él dice que no hay delanteros. ¿Cuántos delanteros creen ustedes que hay allá afuera? Entonces, el Gobierno los va a traer, el Gobierno va a asumir esa responsabilidad”.