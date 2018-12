El particular saludo de De Gea a Alexis Sánchez por su cumpleaños

Alexis Sánchez tiene un motivo para celebrar este miércoles, pese a que aún se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo marginó del Manchester United. Y es que atacante chileno cumple esta jornada 30 años y ha recibido varios saludos desde el mundo del fútbol.

Uno de ellos llegó desde los Diablos Rojos. El arquero español David De Gea utilizó sus redes sociales para festejar al Niño Maravilla con una particular fotografía en la que retrata el momento en que el golero le hizo una doble tapada al oriundo de Tocopilla, cuando este defendía los colores del Arsenal. Todo acompañado de un peculiar emoticon y de siguiente mensaje: “Happy birthday bro!!!”, escribió el futbolista hispano.

Además, recibió el recuerdo desde Udinese, su primer equipo en el balompié europeo. “Buon compleanno al Niño Maravilla #UdineseLeggende”, publicaron desde el cuadro italiano. “Los mejores deseos para Alexis Sánchez en su cumpleaños”, escribió su actual institución.

En tanto, desde la cuenta en Twitter de la Liga española compartieron un video con sus mejores goles en Barcelona. “El ‘Niño Maravilla’ sopla las velas… Felicidades, Alexis Sánchez”, publicaron junto al compacto que incluye el golazo que marcó por el cuadro catalán en el clásico ante el Real Madrid el 2013.

La Roja tampoco se quedó al margen. "Un enorme abrazo para nuestro queridísimo Alexis Sánchez en su día. ¡Felices 30, crack!", consignaron respecto al natalicio del máximo artillero del combinado nacional.

Best wishes to @Alexis_Sanchez on his birthday! pic.twitter.com/NjQP1Q7JLU