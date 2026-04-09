El París Saint-Germain fue el único equipo que se libró de la maldición que se cernió sobre los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputados el martes y el miércoles pasados.

El PSG es el único que ganó como local, al vencer 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes.

La vuelta será el martes en Anfield y el ganador se medirá al vencedor del Bayern-Real Madrid.

En cambio, los otros tres equipos que jugaron la ida en casa cayeron y están al borde de la eliminación.

El Real Madrid perdió 2-1 en el Bernabéu contra el Bayern, que pudo ganar por más de no ser por sus errores frente al arco.

El Sporting de Lisboa perdió 1-0 ante el Arsenal en el José Alvalade, con gol de Havertz en el descuento.

El Barcelona, por su parte, perdió 2-0 en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, y ahora tiene un difícil camino hacia la vuelta en el Metropolitano.

Perder en casa complica su pase, pues ahora deben remontar fuera, una tarea casi imposible.

El martes que viene se jugarán Liverpool-París en Anfield y Atlético-Barcelona en el Metropolitano.

El miércoles el Real Madrid visita el Allianz Arena y el Arsenal recibe al Sporting en el Emirates.