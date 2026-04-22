El padre revela: un talentoso jugador del Feyenoord tiene «ofertas interesantes» en el bolsillo

A Leo Sauer no le faltan pretendientes, asegura su padre, agente del delantero de 20 años del Feyenoord, en una entrevista con el medio eslovaco Aktuality.

Július Sauer, padre y representante del jugador, confirma que no volverá a jugar esta temporada con el Feyenoord.

«El lunes volverá al Feyenoord y seguirá un programa específico. El plan es que, en verano, esté listo para la pretemporada», añade.

Ahora lo más importante es su forma física y no se plantea un traspaso. «No tenemos prisa. Leo quiere que el Feyenoord se clasifique para la Champions League, un mundo muy distinto de la Europa League o la Conference League. Sigue todos los partidos y apoya a sus compañeros».

«Al mismo tiempo, valoramos otras opciones; hay varias sobre la mesa, pero lo prioritario es su recuperación. Nadie sabe qué pasará en los próximos meses. Lo positivo es que todas las partes quieren seguir adelante con Leo, lo que demuestra la gran confianza en él».

Sauer tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2028. A pesar de una temporada decepcionante, está muy cotizado. «Hay interés, pero por ahora no nos centramos en otro club; primero queremos que el Feyenoord termine bien la temporada».

«Espero que tras el último partido haya más claridad, sobre todo si se logra la clasificación a la Champions. Entonces el club también querrá pronunciarse. Hay opciones interesantes», concluye su padre.