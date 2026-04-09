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Muhammad Sharaf Eldeen

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El once ideal de la Liga de Campeones: sin jugadores del Real Madrid y con un solo representante del Barcelona

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El Barça y el Real Madrid perdieron en España.

La UEFA ha anunciado este jueves el once ideal de la semana en la Liga de Campeones, correspondiente a los partidos de ida de cuartos de final.

El Bayern venció 2-1 al Real Madrid como visitante, mientras que el Barcelona cayó 2-0 ante el Atlético en casa, El Sporting de Lisboa cayó 1-0 ante el Arsenal en casa y el París Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes.

La lista no incluyó a ningún madridista, y del Barça solo apareció Lamine Yamal.

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Y el once ideal quedó así:

Portero:

Manuel Neuer (Bayern de Múnich)

Defensa:

Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa

Rubén Le Normand – Atlético de Madrid

Marquinhos – París Saint-Germain

Josep Stanisić – Bayern de Múnich

Centrocampistas:

João Neves – París Saint-Germain

Joshua Kimmich – Bayern de Múnich

Kai Havertz – Arsenal

Delantera:

Khvicha Kvaratskhelia – París Saint-Germain

Julian Álvarez – Atlético de Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

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