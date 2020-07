El Olympique de Lyon sondea al Betis por la situación del mexicano Diego Lainez

El mexicano no está teniendo minutos y el OL ya se interesó por Lainez antes de llegar al Betis y también en diciembre de 2019

No es la primera vez y seguramente, no será la última. Según el diario "ABC", el Olympique Lyonnais ha vuelto a preguntar por la situación de Diego Lainez, que apenas está contando con minutos en el Real esta temporada. El joven mediapunta mexicano ya fue tanteado por el club francés antes de incorporarse al Betis, que sigue trabajando en el nuevo proyecto de Manuel Pellegrini. Ahora, comprobando que el mexicano sigue sin tener protagonismo en el equipo titular y que no acaba de tener los minutos que le gustaría, el OL ha vuelto a preguntar al Betis por el futuro del futbolista.

Diego Lainez tiene una cláusula de rescisión de 75 millones

El jugador mexicano, que en junio ha cumplido 20 años, firmó por el Betis hasta el 30 de junio de 2024 y tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, de los cuales, en un hipotético traspaso, 15 revertirían en el América (el 20%) y 60 quedarían en el club verdiblanco. En cualquier caso, el interés del OL se basaría en negociar siempre por debajo de la cláusula que, por ahora, es prohibitiva para la economía del OL.

Betis y Olympique de mantienen excelentes relaciones

El diario "ABC" además explica que cabe recordar que el equipo francés y el Betis mantienen una buena relación desde que el verano pasado acordaran el traspaso de Nabil Fekir, y su hermano, por 20 millones de euros más variables.Esa operación estrechó los lazos entre ambas directivas y seguramente sea un factor positivo siempre y cuando el OL se anime a tratar de contratar a Diego Laines.

Lainez le costó 14 millones al Betis

Diego Lainez fue estrella en el América de Mexico y el Real Betis consiguió du fichaje adelantándose a otros grandes clubes que pretendían su fichaje, como el AFC . El Betis pagó un total de 14 millones por la operación. Ahora el equipo francés quiere reclutar a un Lainez que está a la espera de dos cosas básicas. Primero, poder tener más minutos de los que está teniendo. Y segundo, de saber si cuenta o no para Manuel Pellegrini, el nuevo entrenador bético. Eso sí, el interés del OL existe. Veremos si, al final, ese interés va acompañado de una oferta sobre la mesa del Betis.