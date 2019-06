El Olympique de Lyon abre la puerta a Ndombele, que está en la agenda de fichajes del Real Madrid

El centrocampista francés es uno de los jugadores que ha sido vinculado con el conjunto merengue para reforzar el centro del campo.

Tanguy Ndombele es uno de los centrocampistas que ha sonado para reforzar la medular del , especialmente si los blancos no pueden cerrar el fichaje de Paul Pogba. El Olympique de sabe que muchos grandes miran a su jugador y el presidente, Jean-Michel Aulas, no cierra las puertas a su salida.

"¿Una salida para Ndombele? Hicimos lo básico en términos de salidas. Realmente necesitamos propuestas importantes por Tanguy para que se vaya. Si él se fuera, que no es el caso a día de hoy, deberíamos fichar especialmente jugadores con experiencia. Por ahora no se hará nada, pero la puerta no está cerrada. ¿Hay una fecha límite? No. No debemos decir eso pero no necesitamos dinero antes del 30 de junio para presentar nuestras cuentas. Así que si quiere quedarse, seré feliz", indicó en rueda de prensa.

De hecho, el dirigente habló de posibles sustitutos: "Si Tanguy Ndombele tiene que irse, buscaremos jugadores y Thiago Mendes es uno de esos jugadores que interesa a nuestra dirección deportiva. Tanguy Ndombele es pragmático, no dijo que se quiera ir. Lo siguen grandes clubes y cuando ellos vienen tienes que escuchar".