El objetivo del FC Barcelona quiere marcharse; el precio de venta asciende a 150 millones

Según medios argentinos y españoles, el Atlético de Madrid sabe que Julián Álvarez no renovará y quiere marcharse.

El delantero de 26 años tiene contrato en Madrid hasta mediados de 2030 y interesa a clubes como Arsenal y FC Barcelona.

Según Marca, el Atlético intentó retenerlo con un salario de diez millones de euros: nueve fijos y un millón en variables.

Sin embargo, el jugador y su agente, Fernando Hidalgo, han rechazado la oferta y exploran un traspaso al FC Barcelona.

Sin embargo, el Barça no alcanzaría los 150 millones que pide el Atlético y solo dispondría de 100 millones.

Su salida el próximo verano aún no es segura. Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta mediados de 2030 y el entrenador Diego Simeone quiere retenerlo para pelear por los títulos.

El PSG también sigue al jugador, aunque aún no compite con el Barça, que lo ve como sucesor de Robert Lewandowski.