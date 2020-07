El nuevo trabajo de Blas Lizama

El jugador de Municipal Limeño emprende en otra área.

La pandemia del coronavirus obligó a Blas Lizama a buscar ingresos en otro trabajo que no fuera el fútbol. El volante de Municipal Limeño se dedica al transporte en una “Mototaxi”, para llevar sustento a su familia.

En conversación con “El Gráfico”, Lizama contó su caso: “Es una situación difícil, pues llevamos cuatro meses de no tener ingresos. Me ha tocado rebuscarme, tengo unos carros los cuales he puesto a ruletear como taxis y gracias a Dios de ahí vamos pasando".

“Nos llaman y les damos servicio aquí en La Unión. Tengo dos vehículos los cuales he dado a dos amigos para que los trabajen diariamente y eso me ha servido”, agregó el futbolista.