El nuevo oficio de Claudio Bravo en la cuarentena por el coronavirus

El portero chileno aprovecha su tiempo libre para descubrir sus dotes ocultos.

Sin Premier League ni otros torneos en actividad, Claudio Bravo se encuentra en Manchester junto a su familia pasando la cuarentena buscando como pasar los días sin salir de casa.

Y como la recomendación es no abandonar el hogar, las barberías no pueden hacer lo suyo, y el ex capitán de la Selección chilena tomó cartas en el asunto y decidió aventurarse él mismo con la máquina de cortar pelo.

Así descubrió una nueva faceta del portero, quien ahora podría practicar un nuevo oficio, al menos con él mismo.