El nuevo formato de la Copa Colombia para 2020 que aprobó Dimayor

El torneo seguirá entregando un cupo a la Libertadores, pero tendrá cambios sustanciales en sus sistema, según definió la Asamblea de Dimayor.

La Copa tendrá un nuevo formato para su edición 2020, luego de la decisión a la que llegaron los clubes de la Dimayor en su reunión citada en Bogotá.

El apretado calendario que tendrá el fútbol colombiano con Pre-Olímpico y , llevó a que la segunda competición del país tuviera que reestructurarse en su sistema de campeonato, pasando de Fase de Grupos más llaves de eliminación, a los enfrentamientos ida y vuelta desde su primera ronda.

La Copa iniciará con los equipos de la segunda división, luego sumará a los equipos de primera que no tengan competencia internacional. Desde Octavos de Final contará con la presencia de los equipos que participen en Libertadores y Sudamericana, para continuar la eliminación directa hasta la gran final.

ASÍ SE JUGARÁ LA COPA COLOMBIA 2020

FASE I

* 16 Equipos del Torneo

* 8 Llaves sorteadas

* 8 Clasificados

• La Fase I se jugará con los 16 clubes participantes en el Torneo 2020.

• Las 8 llaves de la Fase I se organizarán por Sorteo, teniendo en cuenta la Tabla de Reclasificación del Torneo del año 2019.

• Los 8 mejores clubes en la Tabla de Reclasificación de 2019 serán cabezas de serie de cada llave. El 1ro de la Llave A y así sucesivamente.

• La posición en Reclasificación se organizará sin tener en cuenta los clubes que ascendieron a la Liga 2020.

• Los dos clubes que descendieron al Torneo 2020 serán sorteados en las llaves.

FASE II

* 8 Equipos clasificados de Fase I

* 4 Llaves predeterminadas

* 4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

FASE III

* 4 Clubes clasificados de Fase II + 12 Clubes de la Liga (sin participación en torneo internacional)

* 8 Llaves predeterminadas.

• La Fase III se jugará con los 4 ganadores de la Fase II y los 12 clubes de la Liga que no hayan ganado cupo a la y 2020.

• El orden de los clubes de la Liga que entran a participar en esta Fase se realizará teniendo en cuenta la posición y el número de puntos obtenidos en la Tabla de Reclasificación Total de 2019, más el campeón del Torneo 2019 ocupará la posición 11 y el segundo ascendido la posición 12.

*Serán locales en los partidos de ida los clubes ubicados entre la Posición 5 y la Posición 12.

Llaves: Fase III

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

FASE IV: OCTAVOS DE FINAL

8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Libertadores y Sudamericana

• La fase de Octavos de final se jugará entre los 8 clubes ganadores de las llaves de la Fase III y los 8 clubes que participaron en la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

8 clubes ganadores Octavos de Final

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

Ganadores Semifinales

Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

*El ganador de la Copa 2020, será el representante de Colombia en la Copa Libertadores de América 2021, como Colombia 4.