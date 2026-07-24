El Newcastle presenta su nueva equipación visitante de adidas para la temporada 2026-27, inspirada en el emblemático castillo de la ciudad

La nueva equipación alternativa de los Magpies muestra cómo adidas mantiene su estilo retro, combinando un azul marino oscuro con detalles tradicionales como el escudo vintage del Newcastle y el emblemático logotipo del trébol.

La camiseta de cuello en V se presenta en el tono «Night Navy» y luce un estampado integral con la iconografía del castillo del club, homenaje a la historia de Newcastle y al monumento que dio nombre a la ciudad. Las tres rayas blancas de adidas cruzan los hombros, mientras que en la nuca aparece una urraca, sutil guiño al famoso apodo del club.

Newcastle United FC

Los pantalones cortos y los calcetines, ambos en azul marino, completan la equipación.

Como el resto de camisetas de fútbol de élite de adidas, la versión auténtica incorpora la tecnología CLIMACOOL y un tejido de secado rápido que evacúa el sudor para mantener a los jugadores frescos y cómodos.

Newcastle United FC

Para celebrarlo, adidas y el Newcastle han lanzado un vídeo promocional que destaca el vínculo entre el club, la ciudad y sus jóvenes aficionados tras los recientes éxitos de los Magpies.

Tienda: Equipación de visitante del Newcastle United 2026-27

Ya se puede comprar en las tiendas del club, en establecimientos seleccionados de adidas y en línea.



