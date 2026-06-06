El NEC protagoniza el espectacular regreso de Perr Schuurs a la Eredivisie: un jugador marcó la diferencia

El NEC fichará pronto a Perr Schuurs, según Mike Verweij, de De Telegraaf. El defensa firmará un contrato de tres temporadas en el Goffert.

El sábado el rotativo ya informó del serio interés del NEC en el central. Ahora el acuerdo está a punto de cerrarse: solo el reconocimiento médico puede frenar esta espectacular transferencia.

En febrero, el Torino rescindió su contrato de mutuo acuerdo. El central, que ha sufrido varias lesiones en los últimos años, realiza su rehabilitación en los Países Bajos.

Su último partido fue el 21 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado ante el Inter. Desde entonces ha sufrido recaídas, ha pasado de nuevo por quirófano y su rodilla aún no está al 100 %.

Su regreso se acerca y NEC quiere ofrecerle un escenario, pese al interés de Sassuolo, Venezia, Genoa y Torino.

La presencia de un buen amigo en la plantilla del NEC ha desempeñado un papel importante en el traspaso, según De Telegraaf.

«Italia le tentaba, pero la oferta del NEC Nijmegen y la presencia de su compatriota y buen amigo Bryan Linssen han logrado atraer al holandés a la Eredivisie», se afirma.