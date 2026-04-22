El Nápoles da la bienvenida a David Neres, que vuelve a los entrenamientos tras tres meses de ausencia

David Neres avanza rápido en su rehabilitación. El delantero del Nápoles, operado del tobillo hace casi tres meses, ya ha vuelto a entrenar.

Su gran temporada se truncó el 14 de enero, cuando se lesionó el tobillo ante el Parma; la gravedad requirió cirugía.

Su ausencia afectó al Nápoles, que había disfrutado de sus goles ante Bolonia (2), AC Milan (1) y AS Roma (1), además de una asistencia contra la Juventus.

El martes, 85 días después de la cirugía, el exjugador del Ajax volvió a entrenar con el grupo.

El cuerpo técnico confía en recuperarlo antes del final de la temporada y seguirá de cerca su evolución.

Su regreso es una gran noticia para el Nápoles, que cuando se lesionó aún luchaba por el scudetto.

Tras unos meses irregulares, el título se les escapó y ahora son terceros, aunque mantienen ocho puntos de ventaja sobre el quinto, el Como, en la lucha por la Champions.