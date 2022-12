El mundo se pregunta hasta cuando seguirá jugando Messi con Argentina

¿Hasta cuando seguirá Lionel Messi jugando en la selección de Argentina? ¿Podría llegar a jugar la próxima Copa América en 2024? ¿Podrá hacer lo que parece imposible y decidir alargar su carrera hasta el Mundial de 2026? Esa es la pregunta que se hacen muchos aficionados en el planeta fútbol. Nadie lo sabe. Ni siquiera el propio Messi. Mientras el PSG ultima los detalles de su propuesta para renovar a Messi en los próximos días, como ya avanzó GOAL, el '10' descansa en su ciudad natal, Rosario, después de las celebraciones multitudinarias de hasta cinco millones de personas en Buenos Aires, para festejar el triunfo mundial de Argentina.

Antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Messi ya declaró que este sería su último Mundial, pero ahora mismo lo que tiene claro es que quiere seguir disfrutando de la selección argentina, que tanto le hizo sufrir y que ahora, está disfrutando por todo lo alto. Es el gran momento de Lionel con la "albiceleste" y esa tercera estrella en la camiseta argentina ha sido un gran triunfo personal para el jugador que ya ha ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol.

"Messi se ha ganado el derecho a decidir"

¿Seguirá Messi alargando su leyenda con Argentina? Lionel Scaloni, seleccionador de la Argentina, dejó clara su postura sobre eso. Messi se ha ganado el derecho a decidir y siempre tendrá las puertas abiertas. "Tenemos que mantenerlo". para la próxima Copa del Mundo 2026. Si quiere seguir jugando, estará con nosotros. Tiene más que derecho a decidir qué quiere hacer con su carrera ahora", comentó el 'otro' Lionel.

Por su parte, Jorge Valdano, ex campeón del mundo, explicaba en la Cadena COPE: “Yo le hice una entrevista una semana antes de empezar el Mundial y, fuera de cámara, al final me hizo una broma. Le dije: ‘Bueno vas a estar entre los menos de diez jugadores que han jugado cinco mundiales y no hay ninguno que ha jugado seis… y me dijo que eso era imposible y demás”, comenzó relatando.

“Antes de irse, mientras estaba caminando hacia la salida, me dijo: ‘Si soy campeón del mundo me dejo la camiseta hasta el siguiente Mundial’. Seguramente esa euforia por lo menos le va a ayudar a estar un tiempo más con la camiseta de argentina puesta y se verá si es capaz de ponérsela en un Mundial más. El fútbol demostró que es prácticamente imposible jugar 6 mundiales”, concluyó Valdano.

Nadie ha disputado seis Mundiales

Hasta el momento, sólo 8 jugadores han logrado estar presente en cinco Mundiales. Se trata de Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Andrés Guardado (México), Guillermo Ochoa (México), Lothar Matthaus (Alemania), Gianluigi Buffon (Italia), Antonio Carbajal (México) y Rafael Marquez (México). Nadie ha sido capaz de jugar seis Mundiales. ¿Lo hará Messi? Nadie lo sabe. De momento, descansa en Rosario del gran esfuerzo y disfruta el triunfo en Qatar. Y por ahora, seguirá jugando con su selección...