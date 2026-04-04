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Bart DHanis

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¿El Mundial en peligro? Un internacional holandés abandona el campo en camilla

PSV Eindhoven vs FC Utrecht
PSV Eindhoven
FC Utrecht
Eredivisie

El sábado por la tarde se produjo una gran tragedia en Eindhoven. A veinte minutos del final del partido que podría haber dado el título al PSV o al FC Utrecht, Jerdy Schouten tuvo que abandonar el campo en camilla.

El defensa central se torció la rodilla en un duelo en el centro del campo. No pudo levantarse y tuvo que ser sacado del campo en camilla, mostrando visiblemente emocionado y llevándose las manos a la cara.

Schouten es esta temporada una pieza indispensable en la zaga del PSV. El defensa de 29 años ha disputado hasta ahora 17 partidos internacionales con la selección holandesa y tenía muchas posibilidades de participar en el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Aún está por ver si Schouten podrá participar en ese torneo, que comienza dentro de poco más de dos meses.


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