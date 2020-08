El Mónaco insiste en Jovic pero tendrá que convencer al Real Madrid

El club de la Ligue 1 podría llegar a ofrecer hasta 40 millones de euros por el delantero serbio según ha publicado France Football.

El Mónaco insiste en Luka Jovic. El club del Principado quiere que el serbio se convierta en la referencia de su proyecto para la próxima temporada y es el gran objetivo de su nuevo entrenador, Niko Kovac. El preparado croata ha pedido la contratación del ariete con el que ya trabajo en la temporada 2017-18 en el Eintracht de Frankfurt.

Según France Football, el club de la ya habría convencido al jugador de que se una a su proyecto y asegura que podría llegar a pagar 40 millones de euros al por el traspaso. Esta cantidad haría que el club merengue pierda un tercio de lo que pagó hace poco más de un año para fichar al jugador procedente de la .

Aún así en el contexto de depreciación del coronavirus y tras el mal año de Jovic, que ha sido protagonista de más escándalos fuera del campo que dentro de él, el precio podría seducir a los merengue para hacer caja y reconocer que el serbio no ha cuajado. De hecho, su tasación para transfermarkt ha caído de los 60 kilos de junio del año pasado hasta los 32 en los que se le valora actualmente.

No obstante, el club blanco y especialmente Zinedine Zidane siempre ha tratado de defender las cualidades del serbio públicamente para intentar mejorar su rendimiento. La venta de Jovic obligaría al Madrid a acudir al mercado de fichajes en busca de un delantero que haga sombra y dé descanso a Benzema, a quedarse con Mariano, que ha quedado claro que no convence a Zidane, o a que el propio técnico francés haga probaturas para adaptar a Marco Asensio o a Rodrygo Goes a una nueva demarcación.