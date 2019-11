El momento que Messi se empezará a plantear su adiós al fútbol

El argentino, en una entrevista con Word Soccer, se refirió también a su futuro y opinó sobre cómo lo afectaron las últimas lesiones.

Existe un calendario biológico que no perdona por más que uno se llame Lionel Messi. El rosarino lo sabe, lo tiene muy claro y no lo niega. A sus 32 años, pese a estar en una brillante plenitud, ya empieza a recibir preguntas sobre cuándo será ese adiós al fútbol. Sin poderes para adivinar el futuro, el 10 azulgrana sí comentó cómo piensa tomar la decisión. “Seré el primero en decir que he llegado hasta aquí, que no puedo más o que todavía me siento bien para seguir”, reveló en una entrevista con Word Soccer.

Messi insiste: “Quiero ganar la Champions”

“Lo sabré cuando pase el tiempo”, agregó, dando a tener que todavía le quedan varias temporadas más para seguir deleitando a sus fanáticos, tanto en el Camp Nou como en el seleccionado argentino, donde apuesta a llegar en buena forma al Mundial de (lo haría con 35 años).

El otro punto que ya analiza frecuentemente en su cabeza es el de las lesiones y cómo realizar un mejor proceso de recuperación para un cuerpo que ya tiene una mochila de cientos y cientos de partidos. “Es difícil porque tu mente está bien, te sientes como si tuvieras 25 años y que puedes seguir haciendo las mismas cosas, pero el cuerpo manda”, reconoció.

Messi, a su vez, destacó que “hay circunstancias en que hay que ser más cauteloso que antes”. Y añadió, apelando a su costado más prudente: “Adaptarse requiere un proceso y hay que prepararse de una manera distinta para los partidos y los entrenamientos”.

Sí él lo dice…