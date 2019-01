El mercado de pases de la Selección argentina: Lautaro, en la mira de Betis

Todas los movimientos de los jugadores de la Albiceleste.

¿SE MUDA A ESPAÑA?

Si bien el último fin de semana marcó su primer doblete con la camiseta de Inter, Lautaro Martínez no está teniendo demasiada continuidad en el conjunto italiano desde que llegó a principios de temporada. Por eso, al igual que había sucedido antes del arranque de la actual campaña, desde Betis se comunicaron con la dirigencia del Neroazzurro en busca de conseguir un préstamo que le daría al bahiense los minutos que necesita y al equipo andaluz, el centrodelantero que tanto busca. Sin embargo, al no tener plaza de extracomunitario disponible, la operación asoma complicada.

A UN PASO DE CHELSEA

Apenas comenzó a especularse con la posibilidad de que Cesc Fábregas partiera rumbo a Monaco, Chelsea pensó en Leandro Paredes como un potencial reemplazante del español. Y ahora que la venta del mediocampista se concretó, los Blues decidieron avanzar con todo por el argentino: según distintos medios ingleses, el conjunto londinense ya le presentó a Zenit una oferta cercana a los 40 millones de dólares y la operación podría cerrarse en breve.

DE PAUL, EN LA MIRA DE INTER

El muy buen nivel que viene mostrando Rodrigo De Paul en Udinese no sólo lo llevó a ser parte del recambio que encara Lionel Scaloni en la Selección argentina, sino que también lo puso en la mira de los equipos más importantes de Italia: según La Gazzetta dello Sport, Inter está interesado en el zurdo para la próxima temporada y ya inició las gestiones para contratarlo. En diálogo con radio La Red, el propio jugador admitió el interés: "Es un orgullo, pero voy a pensar en eso más adelante, porque eso significaría dejar un trabajo a medias y yo quiero terminarlo por completo. El club me dijo que hasta junio no me voy a ir".