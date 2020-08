El mensaje viral de Buffon a Casillas en su despedida al fútbol

Gianluigi Buffon e Iker Casillas han compartido milagros en los terrenos de juegos durante dos décadas, haciendo amistad más allá de la rivalidad deportiva que siempre les ha acompañado en Juve y y sus respectivas selecciones italiana y española.

Dos grandes porteros que han peleado durante años por demostrar quién era el número uno bajo palos no exento de respeto y admiración mutua que ha quedado plasmada en muchas ocasiones.

Tras el anuncio de Casillas de colgar las botas definitivamente, uno de los miles de mensajes que ha recibido el portero de Móstoles y que probablemente más ilusión le habrá hecho leer es el de su amigo Buffon.

Un mensaje emotivo acompañado de una foto muy significativa con ambos fundidos en un abrazo tras un encuentro en la y el Real Madrid a donde vuelve el ya ex del y donde es leyenda blanca ocupando el Top5 de jugadores con más títulos de la historia blanca.

“Dicen que la competición nos hace mejores que a los demás, pero no somos perfectos frente a nosotros mismos. Quizás esta búsqueda inútil de la perfección es lo que nos hizo quienes somos”, explica el portero de la Juventus. Gracias Iker, sin ti, todo habría sido menos significativo

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP