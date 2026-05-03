El Manchester United vence al Liverpool y se clasifica para la Liga de Campeones

El Manchester United dio un gran paso el domingo hacia el tercer puesto de la Premier League. El equipo de Michael Carrick venció al Liverpool en su campo. En un emocionante partido en Old Trafford, el United ganó y se aseguró la clasificación para la Liga de Campeones.

Matheus Cunha abrió el marcador tras dos disparos desde un córner despejado; el segundo, desviado por Alexis Mac Allister, batió a Freddie Woodman: 1-0.

En el 14’, Sesko marcó el 2-0 tras una nueva asistencia de Bruno Fernandes. El VAR revisó la jugada y confirmó el tanto. Los problemas para Arne Slot crecían.

El United dominó el resto de la primera parte, mientras que el Liverpool solo inquietó con un disparo de Gakpo desde fuera del área y otro de Gravenberch, sin demasiado peligro.

Nada más arrancar la segunda parte, Liverpool respondió: tras una pérdida infantil de Amad Diallo, Dominik Szoboszlai controló con el interior y batió a Senne Lammens (2-1). El partido volvió a ponerse emocionante en Manchester.

Poco después, Fernandes mostró su clase en el otro extremo: controló un balón alto y asistió a Bryan Mbeumo. El taconazo del delantero golpeó el poste, así que la jugada de Fernandes no terminó en asistencia.

Poco después, un error de Lammens permitió a Gakpo combinar rápido y empatar: 2-2.

En la segunda parte el Liverpool dominó y, en el 66’, Szoboszlai lanzó un libre directo que el United despejó in extremis. Los locales también inquietaron a balón parado, pero Casemiro cabeceó a las manos del portero.

El 3-2 llegó al final: Kobbie Mainoo aprovechó un rebote y batió al portero, desatando la locura en Old Trafford. El Liverpool buscó el empate con dos intentos de Ngumoha y Gakpo, pero no lo logró.