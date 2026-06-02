El Manchester United quiere llegar a un acuerdo con el Newcastle y baraja una oferta de 50 millones

Según The Athletic, el Manchester United quiere fichar a Lewis Hall, defensa del Newcastle United, que encabeza la lista de objetivos de los Red Devils.

Tyrell Malacia se irá gratis este verano, así que el club busca un lateral izquierdo.

Luke Shaw, que ha jugado todos los partidos esta temporada, ya no es tan joven y su contrato vence en 2027.

El defensa de 21 años del Newcastle, con contrato hasta 2029, costaría mucho dinero.

Según The Athletic, su fichaje rondaría los cincuenta millones de euros, aunque el Newcastle no está obligado a vender. El club acaba de traspasar a Anthony Gordon al FC Barcelona por ochenta millones, por lo que no tiene problemas económicos.

En 2024 llegó procedente del Chelsea por 35 millones.

Con cuatro internacionalidades, esta temporada ha jugado 31 partidos en la Premier League, marcando un gol y dando una asistencia.