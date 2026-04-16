El Manchester City y Guardiola se despiden de su fichaje de 50 millones de euros

Bernardo Silva dejará el Manchester City al final de esta temporada, confirmó este jueves el subcampeón de la Premier League. El centrocampista portugués, de 31 años, se irá como agente libre. El club pagó 50 millones de euros por él hace años.

Llegó en 2017 y, casi nueve años después, acumula 451 partidos y 19 títulos, entre ellos seis ligas, dos FA Cup y la Liga de Campeones 2023. Su último trofeo fue la EFL Cup ante el Arsenal.

“Bernardo se centrará ahora en conseguir más títulos con el City, ya que el equipo de Pep Guardiola sigue optando a la Premier League y la FA Cup. Será recordado como uno de los mejores y más queridos jugadores de la historia del club”, indicó el comunicado oficial.

En Instagram, el jugador publicó: «Cuando llegué aquí hace nueve años, perseguía el sueño de un niño. Quería triunfar y lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me han dado mucho más de lo que jamás imaginé».

«Lo que hemos ganado y logrado juntos es un legado que guardaré para siempre en mi corazón. Los Centurions, el cuádruple nacional, el triplete, el cuatro en raya y mucho más. No ha estado nada mal», afirma el exitoso centrocampista.

Silva está muy agradecido a Pep Guardiola y a sus compañeros. «Gracias al club, a Pep, al cuerpo técnico y a todos mis compañeros de los últimos nueve años por los recuerdos y por dejarme formar parte de este viaje. El ambiente diario en el campo de entrenamiento me hacía sentir como en casa, parte de una gran familia. Disfrutemos juntos de las últimas semanas y luchemos por lo que esta temporada aún nos depara».