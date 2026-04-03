El Manchester City hace todo lo posible por retener a su estrella

Aún no se sabe con certeza si el jugador estrella Rodri seguirá vistiendo la camiseta del Manchester City al final de esta temporada. El experimentado centrocampista no descarta marcharse el próximo verano. El City ya ha hecho un último intento por retener al español.

Los Citizens han tenido que prescindir de Rodri durante mucho tiempo debido a una grave lesión de rodilla y a algunas lesiones recientes. Sin embargo, últimamente va mejorando cada vez más y el mediocampista está volviendo a ser importante para el equipo.

Recientemente, el español de 29 años fue vinculado con el Real Madrid, y no descartó por completo esa opción. «El hecho de haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid. Otros también han dado ese paso, y no se puede rechazar a los mejores clubes del mundo; me gustaría volver a España».

Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Manchester City le ha presentado al jugador una nueva oferta de contrato en un intento por retenerlo. Esto debería aportar más claridad sobre su futuro, aunque sigue existiendo la posibilidad de que se marche por una suma considerable.

Romano informó a través de su cuenta en X que la decisión final recae en Rodri y su familia. Si rechaza la nueva oferta, el club inglés exigirá una suma considerable por su traspaso para dejarlo marchar este verano. Otra opción es que se marche libre cuando expire su contrato en el verano de 2027.

Rodri es uno de los pilares del equipo de Pep Guardiola. Hasta ahora ha disputado 293 partidos con el City, en los que ha marcado 28 goles y ha dado 32 asistencias. Además, ha ganado doce títulos diferentes con el club. Con su único gol en la final de la Liga de Campeones de la temporada 2022/23 contra el Inter, le dio al Man City su primer trofeo de la Liga de Campeones.