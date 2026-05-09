El Manchester City arranca tarde, pero sigue pisándole los talones al Arsenal

El Manchester City dio un gran paso en la lucha por el título al vencer 3-0 al Brentford FC. Aún le resta un partido, pero ahora está a solo dos puntos del líder, el Arsenal (76).

El equipo de Pep Guardiola salió intenso y decidido: desde el primer minuto buscó el gol, mientras los visitantes respondían con contraataques. Para el Brentford también había mucho en juego: el equipo de Keith Andres aspira por primera vez a una competición europea, ya sea la Conference League o la Europa League.

En el 28’, Haaland tuvo una ocasión clara tras pase de Doku, pero su disparo lo bloqueó la defensa y Kelleher atrapó el balón. El Brentford resistió y mantuvo el 0–0 al descanso.

Tras el descanso el City insistió: Semenyo y Doku desbordaban con sus regates, aunque sin crear ocasiones claras.

A la hora de juego llegó el premio: Doku recuperó un balón tras un córner corto, se deshizo de dos rivales y, con un bonito efecto, batió al portero por el segundo palo.

A un cuarto de hora del final, Haaland amplió la ventaja. El noruego remató de talón un centro de Semenyo y, con algo de suerte, marcó su 25.º gol. Justo premio para un City que sufrió para ganar.

En el descuento, Omar Marmoush hizo el 3-0. El City se sitúa a dos puntos del Arsenal, que el domingo visita al West Ham y puede recuperar cinco de ventaja.