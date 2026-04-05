El magnífico Son Heung-min se queda a las puertas de batir el insólito récord de Lionel Messi

Son Heung-min cuajó una actuación formidable con el Los Angeles FC en la madrugada del sábado al domingo (hora de los Países Bajos). El estrella surcoreano del equipo estadounidense dio cuatro asistencias en menos de veinte minutos durante el partido de la Major League Soccer contra el Orlando City (6-0). Por poco no superó el récord de la MLS de Lionel Messi.

Son (33) no había contribuido directamente a ningún gol en los dos partidos de liga anteriores al encuentro contra el Orlando, el futuro equipo de Antoine Griezmann. Contra el Orlando, el delantero no necesitó ni veinte minutos.

Cuando el LAFC ya ganaba 1-0 gracias a un gol en propia puerta de David Brekalo, Son habilitó a su compañero Denis Bouanga con un magnífico pase en profundidad, tras lo cual el gabonés remató con un tiro por encima del portero.

Tres minutos más tarde, el dúo volvió a golpear. Tras un ataque fallido de Orlando, el LAFC reaccionó con rapidez. Son envió un pase en profundidad a Bouanga y el africano demostró su clase creando espacio con un regate para rematar, un disparo que se coló por la escuadra.

Pero eso no fue todo. En el minuto 28, Bouanga hizo una pared con Son, quien le devolvió el balón justo a tiempo al gabonés, que se había desmarcado. Bouanga volvió a rematar con gran convicción y consiguió su hat-trick.

En el minuto 39, el LAFC puso el 5-0, y de nuevo Bouanga y Son fueron decisivos. El surcoreano recibió un pase en profundidad de Bouanga y, a continuación, centró con precisión. Sergi Palencia remató. En el minuto 70, poco menos de un cuarto de hora después de la sustitución de Son, Tyler Boyd sentenció el marcador con el 6-0.

Son tardó un total de 19 minutos y 32 segundos en conseguir cuatro asistencias. Esto no supuso un récord de la MLS para la leyenda de los Spurs, ya que Lionel Messi, en mayo de 2024, logró un tiempo aún más impresionante con el Inter de Miami para conseguir cuatro asistencias contra los New York Red Bulls: 18 minutos y 57 segundos.