El Madrid recupera el recuerdo de Ramos de su gol de la Décima

El Real Madrid recupera un vídeo de 2019 en el que el capitán recuerda su tanto frente al Atlético en Lisboa

Sergio Ramos se ha convertido en uno de los iconos del madridismo. El capitán del equipo blanco se ha ganado por méritos propios estar entre los más grandes del cuadro de la capital de .

Ahora, el 13 veces campeón de Europa ha recuperado un vídeo de 2019 en el que el camero ha recordado uno de los goles que más han marcado su carrera: el gol de la Décima en Lisboa ante el .

"Han pasado cinco años, pero parece que fue ayer. A pesar de que el fútbol pasa muy rápido, uno no deja de emocionarse. Cambió la historia de nuestro club porque hacía muchísimo tiempo que no se ganaba la Champions, además cuando prácticamente estaba todo perdido. Después de ese momento le dije a mi madre que me podía morir tranquilo pasase lo que pasase. Y sí, creo que es mi mejor gol, el gol de mi carrera, por todo lo que representa no sólo para mí, personalmente, sino para el mundo del fútbol y para nuestro club", expresaba Ramos.

En esta jugada, Ramos analizó todo lo que sucedió en el lanzamiento del saque de esquina hasta que el balón besó las redes de la portería de Courtois, quien curiosamente es ahora compañero del internacional español.

"Soy una persona muy optimista, que hasta el último segundo que exista esa posibilidad siempre piensa que es posible. Soñaba con ese balón perfecto, que llegase para poder rematarlo y que acabase dentro. Dicho y hecho: un gran balón de mi hermano Modric, que lo hace volar y fue donde tenía que ir. No rematé con la cabeza, rematé con el alma". Y Casillas, que había fallado en el gol rojiblanco, se lo agradeció así en el césped, en un abrazo icónico: "Hermano, eres el puto amo, te quiero’. A Iker le tengo un cariño especial, es una relación de muchos años. Somos muy muy buenos amigos".

"En la piña siempre habla el míster y a mí me gusta también decir algunas palabras. Dije que pasara lo que pasara nos podíamos ir a casa con la cabeza alta porque habíamos dado todo dentro del campo. Las finales no se juegan, las finales se ganan, y nosotros hemos tenido la gran suerte de jugar muchas finales de Champions y la gran mayoría las hemos ganado", expresaba sobre todo lo sucedido.

Además, habló de un encuentro con el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, con el que tiene una relación especial en todos los años que lleva Ramos en la capital de España.

"Fue un gesto también muy cariñoso por su parte, que deposite su confianza en ti te hace sentir un poco más importante, y que yo de una manera u otra se la pudiese transmitir al equipo, tirar del grupo en los momentos más importantes. Esa fusión que hicimos tuvo su premio".

"Siempre será un gol que pasará a la historia. Es un trabajo de grupo, de equipo, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. La historia y el cuento necesitaban acabar con ese resultado. Me tocó meter el gol, pero pasaremos a la historia como equipo, no sólo por el gol de Sergio Ramos", finalizó.