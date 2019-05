El Liverpool se desangra en Barcelona: Klopp también pierde a Keita

El lesionado mediocampista de Guinea no volverá a jugar en la temporada, salvo que los Reds remonten la eliminatoria de la Champions League.

El centrocampista del Naby Keita se perderá el resto de la temporada de la Premier League tras sufrir una lesión en la ingle durante el partido contra el , por la ida de las semifinales de la .



El internacional por Guinea fue reemplazado en el primer tiempo del encuentro disputado el miércoles en el Camp Nou y, según ha podido saber Goal, salvo que los Reds lleguen a la final de la Liga de Campeones, Keita no volverá a jugar en toda la campaña. En ese sentido, con el equipo de Jurgen Klopp perdiendo la eliminatoria 3-0, parece muy improbable que vuelva a hacerlo.



La ausencia de la ex estrella del es un duro golpe para el Liverpool, ya que el jugador de 24 años es una pieza clave para el esquema del técnico alemán, que lo alineó como titular en Barcelona. El futbolista, que le costó a los briánicos 62 millones de euros, había sido suplente durante buena parte de la primera mitad de la temporada.



Algunos rumores sugirieron que podría ser vendido este verano, pero elevó su rendimiento y llegó a ser indiscutible en el once del Liverpool. Además, hizo goles clave contra , Porto y Town para dejar intactas las posibilidades de título tanto en la Premier League como en la Champions League.



Klopp lo ha puesto como titular en seis de los últimos siete partidos de los Reds en todas las competiciones, lo que ilustra el creciente impacto que ha tenido en el equipo en las últimas semanas de la temporada.



Sin embargo, parece que está listo para terminar la campaña después de haber jugado 33 partidos en todas las competiciones, anotando tres goles. La esperanza de Keita pasa por volver a los terrenos de juego el 1 de junio en Madrid, si sus compañeros realizan el milagro de remontar al Barça el próximo martes en Anfield.



Pese a todo, no se espera que la lesión lo excluya de la Copa Africana de Naciones del próximo verano, ya que Guinea comenzará su torneo contra Madagascar el 22 de junio.



En ausencia de Keita, el capitán del Liverpool, Jordan Henderson, volverá a la alineación inicial para el vital viaje del sábado a Newcastle. Solo una victoria ante los de Rafa Benítez mantendrá a los Reds en la carrera por el título de la Premier League. Cabe recordar que el , que se ubican un punto por delante de los hombres de Klopp en la cima del campeonato, serán locales ante el el próximo lunes. El Liverpool termina la campaña en casa ante los , mientras que el City viaja a un que pelea por la permanencia.