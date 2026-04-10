El Liverpool pone fin a la incertidumbre y está a punto de cerrar un nuevo acuerdo

Liverpool renovará el contrato de Ibrahima Konaté, que acaba pronto. Fabrizio Romano confirma que aún no hay firma, pero las negociaciones avanzan rápido.

El defensa, de 26 años, tiene contrato hasta 2026 y, aunque podía irse gratis, esa incertidumbre llega a su fin.

El club pagó 40 millones de euros al RB Leipzig en 2021.

Al principio no era titular con Jürgen Klopp, pero con los años se ha consolidado como pieza clave en la zaga junto a Virgil van Dijk.

Ha jugado 175 partidos y marcado siete goles con los Reds, 43 de ellos esta temporada.

El Real Madrid mostró interés y presentó varias ofertas, todas rechazadas.

En noviembre el club blanco se retiró de las negociaciones, lo que permitió al Liverpool seguir conversando sobre la renovación. Actualmente quinto en la Premier, el club confía en que el acuerdo se firme pronto.