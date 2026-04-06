En un verano decisivo que podría cambiar el panorama defensivo del Liverpool, el defensa francés Ibrahima Konaté se encuentra en una encrucijada importante en su carrera futbolística.

A medida que se acerca el final de su contrato con los Reds, el futuro del internacional francés es objeto de gran interés tanto dentro como fuera de Anfield.

Según el diario francés «L'Équipe», Konaté está presionando con fuerza a la directiva del Liverpool para que resuelva su situación antes del inicio del Mundial de 2026, ya que busca renovar su contrato con los «Reds».

A pesar de que las negociaciones comenzaron hace más de año y medio, ambas partes siguen lejos de alcanzar un acuerdo definitivo, en medio de informes contradictorios sobre el deseo del club de retenerlo.

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El defensa, de 26 años, despierta un gran interés por parte de prestigiosos clubes europeos, entre los que destacan el París Saint-Germain y el Real Madrid, lo que complica aún más la situación del Liverpool.

Cabe destacar que Konaté ha cuajado una temporada excepcional, en la que ha disputado 42 partidos en distintas competiciones y ha marcado dos goles, lo que refuerza su valor de mercado y convierte su futuro en uno de los asuntos más importantes a los que se enfrenta la nueva directiva del club inglés.