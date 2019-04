El Liverpool caza “dragones” y será el rival del Barcelona en semifinales

Parecía una misión imposible para el y lo acabó siendo. El equipo luso necesitaba marcar tres goles y no encajar ninguno para poder eliminar al , pero Sadio Mané acabó con el sueño de los “dragones”, que se despiden de la competición. La jugada clave del partido, que decidió que los ingleses estén en semifinales, llegó cuando Salah recibió un balón dentro del área y su centro lo remató Mané. Parecía que el delantero estaba en fuera de juego, de hecho el juez de línea anuló el tanto, pero tras consultar con el VAR, la imagen demostró que el senegalés, pretendido por el , estaba en línea en el momento del pase. Un gol histórico, por cierto, porque fue el número 200 encajado por Iker Casillas en la Champions, después de 181 partidos bajo la portería.

El Oporto no dejó de intentarlo y tuvo ocasiones de gol, pero no tuvo la pegada necesaria para inquietar siquiera al equipo de Jurgen Klopp, candidato al olimpo europeo. Con el pasar de los minutos, el Liverpool vio cómo los lusos se volcaban y logró descargar buenas contras. En una de esas jugadas, a campo abierto, Salah se plantó en un mano a mano con Casillas y anotó el 0-2. Minutos después, Eder Militao, que la próxima temorada jugrá en el Real Madrid, hacía el tanto del honor luso. En el minuto 76, Roberto Firmino, que no fue esta vez titular, anotó de cabeza. Y Van Dijk, también con la testa, hacía el definitivo 1-4. Efectivo y contragolpeador, el Liverpool sentenció en Do Dragao.

El curso pasado, el Liverpool logró llegar a la final de Cardiff para perder ante el Real Madrid, pero esta temporada está a sólo dos partidos de poder alcanzar otra gran final de Champions. Más equipo y superior en el global de la eliminatoria, el Liverpool acabó cazando “dragones” y estará, de pleno derecho, en semis. Su rival será nada más y nada menos que el de Lionel Messi. Sin duda, todo un plato fuerte para los aficionados. Chocarán en doble duelo dos estilos completamente opuestos: el contragolpe vertiginoso frente al juego de posición. El último enfrentamiento entre Liverpool y Barcelona en Champions data de 2007, donde el equipo culé acabó siendo eliminado a manos de los “reds”, a pesar de ganar en Anfield con gol de Eidur Gudjohnsen.