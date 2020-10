El Levante confirma que no hubo oferta formal del Atlético de Madrid por Campaña

Quico Catalán, presidente del Levante, intuye que el jugador podría salir el próximo verano, negociando por debajo de su cláusula

¿Existe interés del por Campaña? Naturalmente. ¿Hubo oferta por el futbolista? No. ¿Llegará en próximos días? No es probable. ¿Saldrá Campaña del UD el próximo verano? Es muy posible. Esas con las consluciones generales de la situación de José Campaña en el club granota, tal y como reconoce el presidente del club levantinista, Quico Catalán. Si hace unos días el jugador tenía claro que existía el interés rojiblanco y explicaba que su presidente no se bajaba del burro, ahora Catalán confirma que no llegaron ofertas en firme y especifica que "de no ser por la Covid-19, habráin llegado ofertas reales de clubes importantes".

En diálogo con "Superdeporte", Catalán afirma que están felices de contar con un gran jugador como Campaña y que "su momento va a llegar en los próximos meses, antes de un año, es una realidad. Ojalá llegue el mejor club donde dé el salto de calidad importante". El presidente granota, que indirectamente reconoció que sí existió una oferta del por Campaña, asegura que "algún club ha podido tantear a su agente, pero más allá de eso, no ha habido nada", comenta.

Por último, además de sentirse orgulloso por Campaña por su reciente convocatoria con la selección, Catalán apunta varias claves de la posible salida del jugador del Levante: "Campaña cuesta lo que alguien ofrezca y el club esté dispuesto a aceptar. Su cláusula son 60 millines de euros, pero el compromiso con él es negociar por debajo", afirma, para después insistir en que "este no era el momento propicio" y que "el mercado que viene, el Levante también tendrá que entender que si alguien viene con un valor inferior a la cláusula, su salida habrá que estudiarla".

En definitiva, que existe interés del Atleti, que pensó en Campaña como sustituto de Thomas Partey, pero que eso no se ha concretado. Así que salvo oferta inesperada, José Campaña no se moverá del Ciutat de hasta el próximo mercado. Que su cláusula es de 60 millones de euros y que, si llega una buena oferta, se podría negociar por debajo de la cláusula, siempre y cuando la oferta satisfaga a ambas partes.