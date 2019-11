El Kun Agüero volvió, convirtió y se subió a su último tren en la Selección argentina

Después de quedar afuera del amistoso ante Brasil, el delantero de Manchester City fue titular y metió un gol en el duelo ante Uruguay.

El nombre de Sergio Agüero está emparentado directamente con la camada de la Selección argentina que se empieza a despedir, incluso con varios de sus compañeros históricos ya afuera de los planes de Lionel Scaloni. Y todo indicaba que el Kun integraría esa lista de futbolistas tan relacionados con las tres finales perdidas y el fracaso en , pero su talento le permitió llegar a una chance más, en la antesala de las Eliminatorias.

Desde que el actual DT está en su cargo, solamente en una ocasión había marcado el número de teléfono del delantero icónico de . Y lo hizo nada menos que para la , después de prescindir de sus servicios en cada uno de los amistosos de los nueve meses previos, ya que optó por evaluar alternativas que fueron desde Lautaro Martínez hasta Giovanni Simeone, pasando por Mauro Icardi y Darío Benedetto.

En la competencia jugada en , el ex-Independiente fue titular en cinco de los seis partidos, mientras que ingresó en el restante contra . Su saldo fue de dos goles, uno ante y el otro en el duelo por el tercer puesto contra , día en el que parecía escribir la última página de una historia de 13 años, 96 encuentros y 40 goles.

Sin embargo, para la tercera y última fecha FIFA del segundo semestre, el Kun volvía a estar. No fue en el primero de los amistosos ante Brasil, pero fue de la partida contra y no lo desaprovechó: recreó la sociedad con su amigo Messi y no solo se movió por el centro del ataque, sino que se apoyó sobre el extremo izquierdo para dejar a Dybala como referencia de área. Y el premio llegó de una forma cuanto menos inesperada ante la Celeste, con el anticipo de un tiro libre de Leo y un cabezazo inatajable para Campaña, que fue el 1-1 parcial.

¿Qué había motivado su convocatoria? Su actualidad en el City, donde es amo y señor, máximo goleador histórico y tal vez el jugador más preponderante de los 139 años de la institución de Manchester. Lleva disputados 15 partidos entre Premier, Copa de la Liga y (11 como titular) y convirtió 13 tantos. Casi uno por partido. Y si bien Alario hizo méritos suficientes para ser la primera alternativa en el ataque, hoy Scaloni considera que no tiene otro jugador como Agüero.

Para el Kun, el tren volvió a pasar y no lo desaprovechó. Con un rendimiento que lo pone en el podio del amistoso, es casi una fija que en marzo volverá a vestir la Albiceleste y su ciclo tendrá algunos capítulos más.