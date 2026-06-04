El Karouani deja el FC Utrecht tras una gran temporada: este es su nuevo club

Souffian El Karouani ha jugado su último partido con el FC Utrecht. El lateral izquierdo de 25 años fichará por el Al Qadsiah FC de la Premier League saudí, donde firmó hasta mediados de 2029. Abandona la Vriendenloterij Eredivisie como agente libre, pues su contrato en Utrecht vence el 30 de junio.

En su nuevo club lucirá el dorsal 16 y jugará a las órdenes de Brendan Rodgers, exentrenador de Liverpool, Celtic y Leicester City.

El FC Utrecht aún no ha confirmado oficialmente la salida del lateral izquierdo, aunque los rumores sobre su traspaso veraniego llevaban tiempo circulando.

En mayo ya anunció su fichaje por otro club y, en un mensaje de vídeo, se despidió del club y de la afición.

«Quiero daros las gracias de todo corazón. He pasado una etapa maravillosa aquí. Podéis estar seguros de una cosa: sin vosotros, no podríamos hacerlo. Porque, de alguna manera, vosotros nos animáis», afirma un agradecido El Karouani. «Seguro que volveréis a verme, sea cual sea mi papel. Espero que sea como futbolista».

Deja el FC Utrecht tras 119 partidos y una temporada sobresaliente en la que repartió dieciocho asistencias.

Soñaba con estar en la lista definitiva de Marruecos para el Mundial, pero finalmente se quedó fuera de la fase final en Estados Unidos, Canadá y México.