El jugador que ha disputado 27 partidos con la selección holandesa, a punto de marcharse: «Uno de los peores fichajes de los últimos años»

Teun Koopmeiners podría dejar la Juventus. Según La Gazzetta dello Sport, el internacional holandés, con 27 partidos jugados, tiene varias ofertas y se habla de un posible intercambio con el AS Roma, que también sigue a Crysencio Summerville.

Koopmeiners atraviesa un momento complicado en Turín y no ha logrado consolidarse en su segunda temporada; ni siquiera tiene garantizada la titularidad, así que la Juventus valoraría su salida, pese a que su contrato vence en 2029.

La Gazzetta asegura que hay varias ofertas de Turquía, aunque por ahora no seducen al centrocampista de 28 años, quien preferiría seguir en la Serie A.

La Juventus ve en la Roma una posible solución: busca al defensa Evan N’Dicka, pero el coste de unos cuarenta millones de euros es elevado, por lo que podría incluir a Koopmeiners en la operación.

Para Koopmeiners, recalar en la Roma sería atractivo: allí se reencontraría con Gian Piero Gasperini, el técnico que lo convirtió en uno de los mejores centrocampistas de la Serie A en el Atalanta.

La Gazzetta lo critica con dureza y lo tildade «uno de los peores fichajes de los últimos años», pues no ha justificado los 58 millones de su traspaso.

La Roma no solo sigue a Koopmeiners. Crysencio Summerville, del West Ham, es otra opción, especialmente si el club inglés desciende a la Championship. También se mencionan a AntonioNusa, del RB Leipzig, y a Christos Tzolis, del Club Brugge, como posibles refuerzos para la delantera.