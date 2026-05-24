Maarten Paes se convirtió el domingo en el héroe del Ajax al detener los penaltis de Sébastien Haller y Souffian El Karouani en la tanda decisiva contra el FC Utrecht. Gracias a sus paradas, el equipo se clasificó para la fase previa de la Conference League. El entrenador, Oscar García, lo elogió: «No sabía que era un especialista en penaltis, pero ahora sí», declaró a De Telegraaf.

Tras el partido, Paes restó importancia a las críticas que recibió esta temporada: «No han sido fáciles, pero intenté mantener la calma».

Llegó al Ajax este año como segundo portero, pero la lesión de Vitezslav Jaros le abrió la puerta antes de lo previsto. «Asumí mi responsabilidad y, si miras mis últimos partidos, se ve una clara progresión», afirma el internacional indonesio.

El portero de 28 años ha dejado su portería a cero en siete de trece partidos y reconoce: «Hay cosas buenas y aspectos a mejorar, pero eso siempre es así. Con el balón, sin duda, puedo hacerlo mejor».

Para De Telegraaf, silenció a sus críticos. Su parada a Haller fue lo que más disfrutó. «Puedes repasar cincuenta penaltis que ha marcado, porque casi siempre los mete. Así que tuve que ingeniármelas», explicó. Con una finta a propósito, sorprendió al marfileño.

No se arrepiente de fichar por el Ajax. «Me siento como en casa en Ámsterdam», dijo Paes, que espera completar la pretemporada. Sobre su futuro en la portería, es realista: «Ya veremos. Aportaré todo lo que pueda, dentro y fuera del campo».