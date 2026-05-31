El jugador de 50 millones de euros abandona oficialmente el Liverpool

Ibrahima Konaté deja el Liverpool tras cinco años. El sábado se despidió con un emotivo mensaje al confirmarse que no renovará su contrato.

Tras cinco años en el club, el central de 27 años se consolidó como un pilar y formó una sólida pareja con Virgil van Dijk.

En los últimos meses se especuló sobre su futuro: a finales de abril aseguraba estar cerca de renovar, pero no hubo acuerdo.

El Liverpool confirmó su salida, por lo que puede buscar nuevo club como agente libre. Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 50 millones de euros.

En un emotivo mensaje, el defensa recuerda su etapa como red: «Hace cinco años llegué como un joven con grandes sueños; hoy me voy con recuerdos que me acompañarán siempre».

Recuerda la muerte de su padre este año y la lesión de Diogo Jota: «En los momentos más duros, mi compromiso con el club no cambió. Lo di todo por esta camiseta».

Agradece a compañeros, técnicos y afición, y destaca la magia de Anfield: «Nunca di por sentado jugar ante vosotros».

«No es una despedida fácil, pero es hora de afrontar un nuevo reto y un nuevo capítulo. Siempre llevaré al Liverpool en mi corazón. YNWA», concluye el defensa, que ya jugó su último partido con el club.