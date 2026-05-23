Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
England FIFA World Cup 2026 Squad AnnouncementGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

El internacional inglés arremete con dureza contra el seleccionador Thomas Tuchel: «Es un shock para mí. ¡Una locura!»

England
K. Walker
T. Tuchel
P. Foden
T. Alexander-Arnold
C. Palmer

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial sigue dando que hablar. El viernes, el seleccionador Thomas Tuchel anunció la lista final y sorprendió la ausencia de varios jugadores destacados, como Kyle Walker, que no lo entiende.

Tras la exclusión de Harry Maguire, anunciada el jueves, Tuchel sorprendió de nuevo al dejar fuera a Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

Walker, con 96 partidos internacionales, critica sobre todo la ausencia de Alexander-Arnold: «Es inaudito que un jugador del Real Madrid no esté en la convocatoria de Inglaterra», dijo a talkSPORT.

«Por alguna razón el seleccionador ha elegido este camino y debemos confiar en él. Cuanto más apoyemos a los chicos, mejor nos irá», afirma Walker, quien insiste en que Alexander-Arnold merecía estar allí.

«Todos hablan de lo que Trent no hace bien. Hablemos de lo que sí hace: es quizá el mejor lateral derecho del mundo en pases, centros y asistencias, y tiene un palmarés enorme con partidos fantásticos. Que no esté convocado es una locura».

Amistosos
England crest
England
ENG
New Zealand crest
New Zealand
NZL

Tampoco comprende la exclusión de Foden, su excompañero en el Manchester City: «Es una sorpresa, porque sé de lo que es capaz Phil».

El propio Walker, de 35 años y 96 partidos con Inglaterra, no juega con la selección desde junio del año pasado.

Anuncios