El Inter, el primer pretendiente de Rakitic y Vidal

El Barcelona no soltará a los dos, pero plantea la opción de que uno de los dos salga del equipo este verano

El Barcelona no ha terminado este verano. Más allá del 'affair' Neymar, el club se plantea alguna llegada más para apuntalar el equipo y tiene que dar salida algún jugador más. Malcolm parece ya casi fuera, pero no será el único. El club se plantea seguir renovando el fondo de armario y para ello quiere vender a Rakitic o a Vidal. No a los dos, pero sí a uno de ellos.

Son jugadores muy expertos y de eficacia probada. No jóvenes, lo que les encuadra en un lugar del mercado algo más asequible que los dinerales que se pagan por los jugadores un poco más jóvenes. En ese caladero quiere pescar el Inter, que no tiene para gastarse grandes dinerales de otros equipos pero busca ser competitivo con jugadores algo más veteranos. Un ejemplo de ello es Godín, el central ex del atlético que llegó libre, y también intentará que alguno de los interiores del recale en el equipo 'nerazzurro'.

En realidad, según 'Tuttosport', el Inter querría a los dos jugadores para su mediocampo, dos jugadores muy probados, más fuerte Vidal, con un trato más delicado del balón Rakitic, una buena pareja para dotar de equilibrio al equipo. Es poco probable que lo consiga, porque el Barcelona está dispuesto a soltar uno de ellos, pero no a los dos de golpe.

Entre otras cosas, porque de marcharse los dos jugadores quedaría una línea central algo demasiado novata. Más allá de Busquets, que quizá ya no llegue a la altura del jugador que fue, están De Jong, Arthur o Aleña, futbolistas que pueden convertirse en importantes en el futuro azulgrana, pero que todavía son muy jóvenes para no intentar al menos tener algún jugador más que conozca más las muchas cuestiones que implican el fútbol profesional.

Valverde, en el pasado, se mostró muy tajante en su idea de no vender a Rakitic, pero en las últimas ha admitido que no es imposible que el jugador croata termine marchándose.