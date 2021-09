El independentismo catalán, objetivo en la trama del ‘Barçagate’

Los Mossos encuentran documentación que demostraría la angustia de la junta de Bartomeu porque el control del club no cayera en manos independentistas

Las cuentas en redes sociales propiedad de la empresa NiceStream, contratada por el FC Barcelona para proteger su reputación digital entre 2017 y 2020, dedicaron buena parte de sus mensajes a desprestigiar y atacar a miembros de la política catalana independentista justo después del referéndum del 1 de octubre de 2017. Las publicaciones señalando a los presidentes del Govern, Carles Puigdemont y Quim Torra, al vicepresidente Oriol Junqueras, a las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural o a la plataforma Tsunami Democràtic, fueron una constante, sobre todo en los primeros meses tras el referéndum y también durante la crisis social y política que se vivió en Catalunya después de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba a los organizadores de la votación a varias penas de prisión.

El Barcelona, en ese momento, emitía mensajes públicos defendiendo a los políticos encarcelados por haber puesto las urnas a disposición de la ciudadanía. También lo hacía el mismo presidente Josep Maria Bartomeu en sus intervenciones ante los socios y peñistas. Pero los mensajes en las redes sociales emitidos para crear un estado de opinión concreto no decían lo mismo. Un primer informe de los Mossos d’Esquadra tras el registro en el domicilio de la mano derecha de Bartomeu, Jaume Masferrer, al que han tenido acceso SER Catalunya y posteriormente Goal, pone en duda el objetivo real de los máximos responsables de la junta blaugrana de entonces hacia el independentismo catalán, sobre todo a la hora de salvaguardar el continuismo de la directiva en futuras elecciones a la presidencia.

Unas anotaciones en una libreta personal de Masferrer, sin más detalles, dejan entrever cuál era una de las preocupaciones de dicha junta. “Tusquets coneix el full de ruta indepe” (Tusquets conoce la hoja de ruta indepe), dice el manuscrito, en referencia al presidente de la comisión económica y posterior presidente de la junta gestora del Barcelona antes de las elecciones que llevaron a Joan Laporta, de nuevo, a la silla presidencial. Justo debajo de dicha anotación, Masferrer vuelve a escribir: “Tusquets diu que tenen que actuar per impedir guanyin Presidencia Barça” (Tusquets dice que tienen que actuar para impedir ganen Presidencia Barça).

En la misma página, el jefe de gabinete de Bartomeu escribió cuatro nombres: Malet, Laporta, Tusquets y Manuel Valls. Tres de ellos tienen relación y están plenamente vinculados con el entorno constitucionalista de la vida política y económica catalana. Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de los EEUU en Barcelona, es además la persona que, mediante su sociedad Telampartner, actuó de enlace entre el FC Barcelona y la empresa latinoamericana NiceStream días antes del referéndum del 1 de octubre de 2017. El mismo Malet es uno de los patrones de la Fundación Joan Boscà, una de las plataformas financiadoras de Societat Civil Catalana, una entidad constitucionalista que apoya la permanencia de Catalunya dentro de España y que defendía por aquel entonces la ilegalidad del referéndum.

Tusquets, además del expresidente de la comisión gestora del FC Barcelona escogido por Bartomeu, fue candidato a la Cámara de Comercio de Barcelona en unas elecciones ganadas por Joan Canadell, candidato de la entidad independentista ANC. En esa campaña electoral a la Cámara, a Tusquets le acompañó Sílvia Sorribas, miembro del consejo de administración de Telampartner y pareja de Malet. El exministro francés Manuel Valls fue candidato constitucionalista a la alcaldía de Barcelona. La aparición de Joan Laporta entre dichos nombres es una incógnita, ya que el actual presidente del club blaugrana es un fiel militante independentista.

Un exdirector del CNI, “en nómina”

La última frase que escribió Masferrer en la misma hoja en la que aparecen dichos nombres, además del de Demetrio Carceller, propietario del grupo cervecero Damm, abre un abanico de posibilidades y ninguna certeza, aunque concuerda ideológicamente con las anotaciones anteriores: “Félix Sanz Roldán (ex CNI) está —fichado (palabra tachada)— en nómina”. Masferrer no apuntó más detalles. ¿En nómina de quién? ¿Del Barcelona? Tras una primera batida, no consta que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia español durante 10 años (2009-2019) estuviera contratado por la entidad barcelonista.