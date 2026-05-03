El increíble gol del exjugador del PSV Jorrit Hendrix puede tener graves consecuencias en la reñida lucha por el ascenso

Jorrit Hendrix, exjugador del PSV, le hizo un gran favor al SV Elversberg el domingo por la tarde con un golazo contra el Hannover 96. Con su tanto en los últimos instantes, el Elversberg superó al Hannover y ahora ocupa el segundo puesto, que da derecho al ascenso directo a la máxima categoría de Alemania.

A pesar del empate, su equipo, el Münster, sigue cinco puntos por debajo del Fortuna Düsseldorf, decimosexto y en zona de play-off, por lo que el descenso parece inevitable.

El Hannover 96, que lucha por subir, parecía ganar, pero en el tercer minuto de descuento Hendrix empató de forma magistral.

Recibió a 25 metros, disparó sin pensarlo y su volea batió al portero: 3-3. El Hannover perdió dos puntos clave en su lucha por el ascenso.

Gracias a ese tanto, el Elversberg —que goleó 5-1 al SC Paderborn— superó al Hannover en la tabla. Además, ese triunfo permitió al Schalke proclamarse hoy campeón y ascender a la Bundesliga.

Aún hay tres clubes con opciones de conseguir el segundo puesto. El Elversberg es segundo con 59 puntos, el Hannover tercero con 58 y el Paderborn cuarto, también con 58. Quedan dos jornadas.

El tercero puede ascender mediante el play-off; su rival sería el 16.º de la Bundesliga, hoy el VfL Wolfsburgo.